Batı Karadeniz için kar uyarısı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de bugün karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla etkisini artırarak karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.