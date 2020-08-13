"Batı Karadeniz'in Efes'i" tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in Efes'i" tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında ulaşılan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor.

" Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında ulaşılan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla kazıların 12 aya yayıldığı, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Bilimsel Danışmanlığı ve Düzce Belediyesinin destekleriyle kazı çalışmaları devam ediyor.

Tarihi, MÖ 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı bölgede, özellikle tiyatro bölümünde yeni yapılar gün ışığına çıkmaya başladı.

İhtişamlı bir yapının ortaya çıkmaya başladığı bölgede, yeni bulgular ve tiyatro kalıntıları kazı yapan ekibi ve arkeologları heyecanlandıran boyutta.

"Kazı çalışmaları hızla devam ediyor"

Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kazıların 3 ay sekteye uğradığını, 1 Haziran itibarıyla çalışmalara yeniden başladıklarını söyledi.

Çalışmaların hızla ilerlediğini, kazı sahasının 3 farklı alanında çalıştıklarını, yeni çalışma döneminde Türk Tarih Kurumunun da kazıya destek vereceğini anlatan Okan, "Türk Tarih Kurumununda vereceği destekle daha da hızlanmayı planlıyoruz. Uygulayabilirsek restorasyon ve kazı çalışmalarını bir arada götürmeyi planlıyoruz. Şimdilik çalışmalar Düzce Belediyesinin verdiği işçi desteğiyle hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"Bir antik kenti bu kadar sağlam bulmak çok zor"

Okan, kazılarda gün geçtikçe önemli kalıntılara rastladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kazı bazı noktalarda düşündüğümüzden çok daha iyi çıkıyor. Tiyatronun alt bölümlerinin sağlam olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi mutlu eden bir gelişme. Orta kısımlardaki blokların tamamını sökmüşler ama tiyatro genel olarak sağlam bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu bizi heyecanlandıran bir gelişme. Sadece bölgede değil, Anadolu'da bulunan birçok antik kenti bu kadar sağlam bulmak çok zor. Sadece Batı Karadeniz'de değil, Anadolu'da en iyi korunmuş antik kentlerden biri."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ise kazılarda bu yıl içerisinde sahne binasının kazısını tamamlayıp restorasyona hazır hale getirmeyi planladıklarını belirterek, "Duruma göre bilimsel şekilde kazı zaman zaman hızlanıp yavaşlayabilmekte. Bütün imkanlarımızla bu yıl içerisinde kazı alanını bitirmeyi hedefliyoruz. Batı Karadeniz bölgesinin 10 bin kişilik tek antik tiyatrosu ve ayakta kalmış." diye konuştu.

Batı Karadeniz, Düzce, Efes, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:09

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Batı Karadeniz'in Efes'i' tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
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