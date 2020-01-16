"Batı Karadeniz'in Efes"inde kazılar yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Batı Karadeniz'in Efes'inde kazılar yeniden başladı - Son Dakika Magazin

"Batı Karadeniz'in Efes"inde kazılar yeniden başladı

7 saat önce

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'te bulunan antik tiyatro ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılmasının ardından bölgedeki kazı...

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'te bulunan antik tiyatro ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmalarına yeniden başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.


Düzce Valisi Zülkif Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konuralp'in kendileri için önemli bir yer olduğunu söyledi. Konuralp ve Düzce'nin Konuralp Gazi tarafından fethinin üzerinden 697 yıl geçtiğini ifade eden Dağlı, "Roma tiyatrosu hemen yanımızda ve kazıya tekrar başlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Belediyemiz, Valilik, Ticaret Odamız ve üniversitenin koordinesinde bu çalışma artık 12 ay boyunca devam edecek. Her yıl 2 ay gibi kısa bir sürede olan ancak çok da fazla yol alamadığımız çalışma tarzından vazgeçmek suretiyle 12 ay boyunca bu çalışma devam edecek. Burası önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Buraya çok fazla yoğunlaşarak Sayın Bakanımızla ve ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte inşallah burayı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.


Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Bakanlığın bölgeyi 12 ay kazı yapılabilecek yerler arasına aldığını belirterek şunları kaydetti:


"Biz belediye olarak bu işe ciddi katkılar sunuyoruz. Bu bölgeye kazı yapmak için 20 kişilik işçi kadrosu ayırıyoruz. Düzce Belediyesinden 20 çalışan sürekli olarak burada her gün kazı yapacak. İkincisi, burada bir çadır kuracağız. Bu çadırda ikramlarda bulunacağız. Kazı yapmaya gelenler bu çadırda dinlenecekler. Burası Göbeklitepe gibi ülkenin gündemine oturacak bir yer. İnşallah burada yapacağımız kazılarla 3 yıl içinde antik tiyatroyu kazıları tamamlanmış, restore edilmiş bir alan haline getireceğiz."


Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sembolik olarak ilk kazma vuruldu. Törene, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ve öteki ilgililer katıldı.

Batı Karadeniz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:39 
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