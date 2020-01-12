"Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti' açıldı - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti" açıldı

6 saat önce

Kastamonu'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.

Kastamonu'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı.

Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da yapımına 2013'de başlanan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometre uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip kayak merkezi olarak gösteriliyor.

Sporcular, 2350 rakımdaki zirveden 6 kilometre kayarak 1800 rakıma inecek. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olan tesisin eşsiz manzarası ile kayakseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti.

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin turizme büyük katkısının olacağını ifade eden Karadeniz, kayak merkezinin, İl Özel İdarenin öz kaynaklarıyla Spor Toto teşkilatı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle finanse edildiğini aktardı.

Ilgaz'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yanı sıra Ilgaz Kayak Merkezi, Yıldıztepe Kayak Merkezi de bulunuyor. Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne Çankırı'dan ulaşılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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