"Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti" açılışa hazır

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yapımı tamamlanan ve yaklaşık 60 milyon liralık yatırım yapılan Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi'nin pazar günü açılacağını bildirdi.

Vali Karadeniz, 6 kilometrelik uzunluğuyla Batı Karadeniz'in en uzun kayak pistine sahip olan Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

Karadeniz, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak tesisinin yapımına 2013 yılında başlandığını belirtti.

Kayak tesisisin yapımının İl Özel İdaresince tamamlandığını ifade eden Karadeniz, "Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bugüne kadar yapım sürecinde İl Özel İdaremizin kendi öz kaynaklarının yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor TOTO Teşkilatının katkıları oldu. Kayak merkezimiz son olarak bu yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yapılmıştır. Tesis bünyesinde şu anda 4 bin 300 metre uzunluğunda bir telesiyej sistemi kurulmuştur. Bu sistem son derece modern, altışar koltuklu, kapalı sistem ile desteklenen hidrolik mekanizmalara sahip." dedi.

Karadeniz, tesis bünyesinde iki kafeterya bulunduğunu, üçüncü kafeteryanın yapımına da ilkbaharda başlanacağını kaydetti.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan kayak tesisine kadar 6 kilometrelik bir yol yapıldığını da anlatan Karadeniz, şunları söyledi:

"Yol bu yıl itibarıyla hizmete alındı. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sağlamış olduğu katkılar bu yol yapımında kullanıldı. Bu yıl artık Ilgaz emsalleri ile çok rahat yarışabilecek kayak tesisine sahip olmuş durumda. Burası Ankara'ya sadece 2 saat uzaklıkta, İstanbul'dan uçakla 1 saatte, kara yoluyla da 5 saatte ulaşılabilecek bir mesafede, tüm kayak severleri bekliyor. Pazar günü hep birlikte tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisi'nin hem ilimiz hem ülkemiz turizmine hem de tüm kayakseverlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kayak merkezine şu ana kadar yapılan harcamaların toplam tutarının 60 milyon liraya yaklaştığını ifade eden Karadeniz, "Bunun 10 milyon liralık kısmı İl Özel İdaremiz öz kaynaklarından harcanmış durumda. Büyük bir çoğunluğu diğer bahsettiğim bakanlıkların ve Spor TOTO teşkilatının katkısı ile sağlandı. Buradan sağladığımız katkı açık ve net ortada. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın olduğu alan şuanda kış sezonunda artık yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda ve artık insanlar özellikle hafta sonu ve sömestr tatilinde telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşmaktaydı. Hem oradaki bu sıkışıklık ortadan kaldırılmış olacak hem de Ilgaz Dağı'nın kış turizminde kapasitesi arttırılmış olacak. Bu kapasite artışı da tabi ki buraya daha fazla ziyaretçi, daha fazla gelir demektir." diye konuştu.

Kastamonu turizminin olumlu yönde ilerlediğine işaret eden Karadeniz, bu ilerleyişin süreceğini sözlerine ekledi.

Vali Karadeniz'e ziyareti sırasında AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan eşlik etti.