"Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti" hafta sonu açılacak

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan, "Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometrelik uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun kayak pistine sahip." dedi.

Hafta sonu yapılacak törenle hizmete girecek kayak merkezindeki son hazırlıkları inceleyen Karahasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin yapımına 2013 yılında başlandığını söyledi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin Kastamonu Özel İdaresinin havalimanından sonraki en büyük projesi olduğuna işaret eden Karahasan, "İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından çok önemli turizm projelerinden birini hayata geçirmenin gururu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak merkezinin bölge turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Karahasan, şöyle devam etti:

"Yurduntepe, bölgemizin en önemli kış sporları merkezi olmasının yanı sıra görselliği ile de cazibe merkezi olacak. Tesislerin hizmete girmesiyle bölge sadece kışın değil, dört mevsim Ilgaz Dağı'nın güzelliklerini doya doya yaşamaya imkan verecek. Dört mevsim dağ manzarasını seyredenler kışın şömine ateşi karşısında bir bardak salebin, yazın da bir bardak Ilgaz suyunu içmenin keyfini yaşayacak."

Karahasan, Yurduntepe'nin kayakseverler tarafından çok sevileceğine inandığını belirterek, "Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometrelik uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun kayak pistine sahip. Bu özelliği ile de kendinden söz ettirecek olan kayak merkezi, kayakseverler başta olmak üzere herkes tarafından yoğun ilgi görecek." diye konuştu.

Kayak pistinin açılışı, 12 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.