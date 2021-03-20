Batı Karadeniz'in ilk macera parkı kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

BARTIN'da faaliyet gösteren Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKKA) aldığı destek ile bölgenin ilk macera parkını açmaya hazırlanıyor.

Kentte faaliyetlerini sürdüren Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, 'Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor' projesiyle 2020 yılında BAKKA'ya başvurdu. Ajans tarafından desteklenen proje için Hürriyet Mahallesi'ndeki TOKİ Kent Ormanı bölgesinde 10 dönümlük bir arazi tahsis edildi. Ekim ayında tamamlanan macera parkının inşaat çalışmaları kapsamında araziye 20 Yörük çadırı, 1 otağ çadırı, 110 metre uzunluğunda zipline, 20 oyunlu yüksek ip parkuru, 10 oyunlu çocuk ip parkuru, Survivor parkuru, çocuklar için tırmanma parkuru ve çocuklar için ağ trombolin yapıldı.

'KENTİMİZE ALTERNATİF TURİZM OLANAĞI SUNMAK İSTEDİK'

Hizmete açılan parkta hem çocuklar hem de yetişkinler için aktivite imkanları olacağını söyleyen Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Yaman, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Küçük Ölçekli Turizm Altyapısı projesi kapsamında dernek olarak kentimizin alternatif turizm olanağı sunması kapsamında, 'Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor' adı altında proje sunduk ve kabul edildi. Projenin kabul edilmesinin ardından profesyonel olarak insanların stres atabileceği macera parkı ve Yörük çadırı ile otağ çadırı yapımını tamamlandık. Otağ çadırımızı tamamen kültürel etkinliklerin yapılmasında kullanmayı düşünüyoruz. Öte yandan Yörük çadırlarımız da günübirlik ziyaretçiler için hem piknik olanağı hem de çocuklar ve büyükler için aktivite yapma olanakları olacak. Biz daha açılmadan çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. İnşallah ilimiz ve bölgemiz adına güzel bir atılım olmuş olacak" dedi.