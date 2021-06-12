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"Batı Karadeniz'in incileri" kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in incileri" kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu

12.06.2021 10:58

"Batı Karadeniz'in incileri" olarak tabir edilen Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli...

AHMET ÖZLER-SELİM BOSTANCI - " Batı Karadeniz'in incileri" olarak tabir edilen Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerine kavuştu.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başaran, han, hamam, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu Safranbolu, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen, bu özellikleriyle yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, Kovid-19 nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere yakın konumda bulunan tarihi ilçede "zamanda yolculuk" yapmak isteyen yerli turistler, özellikle cumartesi günleri için bölgedeki otellerde rezervasyon yaptırıyor.

"Hafta sonlarında iyi bir tercih noktasıyız"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçede normalleşme süreciyle hareketlilik başladığını söyledi.

Otellerin rezervasyon almaya başladığını aktaran Ergüder, "Esnafımız özlediği turisti görmekten mutlu. Biz zaten hafta sonlarında İstanbul ve Ankara'ya yakınlığımız dolayısıyla vakti dar olanlar için iyi bir tercih noktasıyız." diye konuştu.

Ergüder, tarihi ilçede salgın tedbirlerinin üst seviyede uygulandığını sözlerine ekledi.

Butik otel sahibi Serhat Şengün de ilçenin sivil mimarinin en iyi görülebildiği yerlerden olduğunu söyledi.

Büyükşehirlere yakın olmalarının avantaj sunduğunu dile getiren Şengün, "Kademeli normalleşmeyle rezervasyon sayılarında artış oldu. Daha iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Amasra

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi de kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra'ya, uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçede, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle sahil, park ve bahçelerde hareketlilik gözleniyor.

"İlçemiz bölgenin en önemli turizm merkezlerinden"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçenin, tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Çakır, 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 10 bini aştığını dile getirerek, "İlçemiz normalleşme süreciyle günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Otel ve pansiyon rezervasyonlarında da ciddi bir artış söz konusu. Tatilciler eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde güzel bir zaman geçirmenin yanında balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı da buluyor." ifadesini kullandı.

İlçede hareketliliğin başlamasıyla denetimlerin de yoğunlaştığını vurgulayan Çakır, "Gün içerisinde sürekli anonslar yaparak vatandaşları maske ve mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Balıkçı lokantaları ile çay bahçelerinde tüm masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Amasra'mız açısından Kovid-19 süreci iyi gitti ve bu şekilde de devam ediyoruz." diye konuştu.

"Ziyaretçiler daha çok açık alanları tercih ediyor"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da kademeli normalleşmeyle ilçede hareketliliğin başladığını, bunun da esnaf, otel ve pansiyon işletmecilerini sevindirdiğini söyledi.

Boran, özellikle cumartesi günleri ilçede yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu hareketlilik gün geçtikçe artacaktır. Gözlemlediğimiz kadarıyla ilçe işletmecilerimiz ve vatandaşlar tedbirlere ve kurallara uyuyor. Ziyaretçilerin daha çok park, çay bahçesi gibi açık alanları ve balıkçı lokantalarındaki açık hava bölümlerini tercih ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu

Batı Karadeniz, Hisarcık, Bartın, Amasra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Batı Karadeniz'in incileri' kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu - Son Dakika


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