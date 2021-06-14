Üye Girişi
"Batı Karadeniz'in incileri" kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2) - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in incileri" kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2)

14.06.2021 15:24

"Batı Karadeniz'in incileri" olarak tabir edilen Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye...

" Batı Karadeniz'in incileri" olarak tabir edilen Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerine kavuştu.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başaran, han, hamam, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu Safranbolu, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen, bu özellikleriyle yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, Kovid-19 nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere yakın konumda bulunan tarihi ilçede "zamanda yolculuk" yapmak isteyen yerli turistler, özellikle cumartesi günleri için bölgedeki otellerde rezervasyon yaptırıyor.

"Hafta sonlarında iyi bir tercih noktasıyız"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçede normalleşme süreciyle hareketlilik başladığını söyledi.

Otellerin rezervasyon almaya başladığını aktaran Ergüder, "Esnafımız özlediği turisti görmekten mutlu. Biz zaten hafta sonlarında İstanbul ve Ankara'ya yakınlığımız dolayısıyla vakti dar olanlar için iyi bir tercih noktasıyız." diye konuştu.

Ergüder, tarihi ilçede salgın tedbirlerinin üst seviyede uygulandığını sözlerine ekledi.

Butik otel sahibi Serhat Şengün de ilçenin sivil mimarinin en iyi görülebildiği yerlerden olduğunu söyledi.

Büyükşehirlere yakın olmalarının avantaj sunduğunu dile getiren Şengün, "Kademeli normalleşmeyle rezervasyon sayılarında artış oldu. Daha iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Amasra

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi de kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra'ya, uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçede, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle sahil, park ve bahçelerde hareketlilik gözleniyor.

"İlçemiz bölgenin en önemli turizm merkezlerinden"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçenin, tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Çakır, 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 10 bini aştığını dile getirerek, "İlçemiz normalleşme süreciyle günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Otel ve pansiyon rezervasyonlarında da ciddi bir artış söz konusu. Tatilciler eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde güzel bir zaman geçirmenin yanında balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı da buluyor." ifadesini kullandı.

İlçede hareketliliğin başlamasıyla denetimlerin de yoğunlaştığını vurgulayan Çakır, "Gün içerisinde sürekli anonslar yaparak vatandaşları maske ve mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Balıkçı lokantaları ile çay bahçelerinde tüm masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Amasra'mız açısından Kovid-19 süreci iyi gitti ve bu şekilde de devam ediyoruz." diye konuştu.

"Ziyaretçiler daha çok açık alanları tercih ediyor"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da kademeli normalleşmeyle ilçede hareketliliğin başladığını, bunun da esnaf, otel ve pansiyon işletmecilerini sevindirdiğini söyledi.

Boran, özellikle cumartesi günleri ilçede yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu hareketlilik gün geçtikçe artacaktır. Gözlemlediğimiz kadarıyla ilçe işletmecilerimiz ve vatandaşlar tedbirlere ve kurallara uyuyor. Ziyaretçilerin daha çok park, çay bahçesi gibi açık alanları ve balıkçı lokantalarındaki açık hava bölümlerini tercih ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2)
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2)
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2)
Batı Karadeniz'in incileri kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2)

Batı Karadeniz, Hisarcık, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Batı Karadeniz'in incileri' kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi 17:14 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak 17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin 16:13 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı 14:50 Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

Son Dakika Haberleri
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:05 NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı         
17:13
Düşerken Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada         
17:06
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu         
16:11
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti         
15:18
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Batı Karadeniz'in incileri" kademeli normalleşmeyle sessizliğini bozdu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement