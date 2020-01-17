Batı Karadeniz'in incilerinde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Amasra'dan detaylar

Tatilcilerden detaylar - Balık ve salata kültürünün başkenti: Amasra

BARTIN - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçenin, tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Ankara'ya en yakın sahil olması nedeniyle "Başkentin denizi" niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığı günler yaşadıklarını dile getiren Çakır, "İlçemiz kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler kış mevsiminde de eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında, balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti de yapma imkanı buluyor. Yarıyıl tatili de bu güzellikleri değerlendirmek için bir fırsat ve yaz sezonuna göre farklı bir keyif olacaktır." şeklinde konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçedeki ziyaretçi yoğunluğunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğuna dikkati çekti.

Yarıyıl tatilinde ilçeyi tercih edecek misafirler için balık ziyafetinin bir fırsat olacağını kaydeden Boran, "Balıkçı lokantalarında misafirlerimiz balık ziyafetini yapma imkanı bulacak. Yine yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan Amasra salatası, balıkçı lokantalarındaki ustaların elinde görsel şölene dönüşmektedir. Mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı salatayı da bu ziyafete eklediğimizde Amasra, eşsiz bir damak zevki de sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.