"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca, bayramda nüfusunun 5 katı turist ağırladı - Son Dakika

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde 125 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Yeşili, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalıyla önemli turizm merkezleri arasında yer alan Akçakoca, Tarihi Ceneviz Kalesi'ni barındıran mavi bayraklı Kale, Çuhallı ve Ak Evler plajlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle İstanbul ile Ankara'ya yakınlığıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ilçe, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda misafiri ağırladı. Tatilde ilçe nüfusunda 5 kat artış yaşandı.

"Oteller ve pansiyonlar,yüzde 100 doldu"

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, ilçenin iki büyük metropolün ortasında olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Bayram tatilinde sahillerin turist akınına uğradığını vurgulayan Yanmaz, "Oteller ve pansiyonlar yüzde 100 dolulukla hizmet verdi. İlçeye 9 gün boyunca 100 bin araç giriş yaptı." dedi.

Yanmaz, nüfus artışı nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirterek, "Sahillerde arama ve kurtarma ekiplerimiz, sürekli görevleri başında oldu. Yoğunluktan esnafımız da gayet memnun kaldı. Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelen turistlerle, 25 bin olan nüfus 125 bin seviyelerini aştı." ifadelerini kullandı.