Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği - Son Dakika

Gün batımını izlemek isteyenler sahillere akın ederken, birçok kişi de bol bol fotoğraf çekti.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve " Batı Karadeniz 'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da gün batımındaki çiftlerin gün batımı izleme anları renkli görüntülere sahne oldu.

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