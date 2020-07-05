"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da hafta sonu yoğunluğu

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

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Yerli ve yabancı tatilcilerle yaklaşık 25 bin olan nüfusunu hafta sonu beşe katlayan ilçede, mavi bayraklı 3 plajda yoğunluk yaşanırken, otellerde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Günübirlik ya da konaklamak için ilçeye gelen tatilciler, denize girerek, sahilde güneşlenerek ve eğlenerek zaman geçiriyor.

"İlçemiz misafirlerimizin gönül rahatlığıyla tatil yapabileceği bir yer"

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük kentlere yakınlığı nedeniyle ilçeye yerli ve yabancı turistlerin akın ettiğini söyledi.

Akçakoca'nın bölgenin en güzel tatil beldesi olduğunu belirten Çakar, "Akçakoca, İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere neredeyse 2 saatlik uzaklıkta. Ulaşım kolaylığı ve 35 kilometrelik sahil şeridiyle ilçemiz tüm misafirlerin rahatça gelebileceği ve gönül rahatlığıyla tatil yapabileceği bir yer." diye konuştu.

Çakar, ilçeye yoğun tatilci ilgisi olduğuna işaret ederek, "Normalde Akçakoca nüfusu 25 bin. Ancak bugün itibarıyla nüfusumuz 125 bini görmüş durumda. Akın akın Akçakoca'ya turistler geliyor." dedi.

Esnafın da bu yoğunluktan memnun olduğunu aktaran Çakar, "Yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Belediyenin cankurtaranları olsun, emniyet ve jandarma ekipleri olsun güvenlik tedbiri uygulamakta. Sahillerde arama ve kurtarma ekiplerimiz mevcut. İlçede herhangi bir olumsuz durum yaşamamak için ekiplerimizle beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz, Akçakoca, İstanbul, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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