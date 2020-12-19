Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi - Son Dakika

Limandaki balıkçıların da kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz 'in "incisi" olarak bilinen Düzce 'nin turizm ilçesi Akçakoca 'da sessizlik hakim oldu.

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