Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava - Son Dakika

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava

9 dakika önce

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.

" Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.

Mavi Bayraklı 3 plajıyla yaklaşık 38 kilometrelik sahili bulunan Akçakoca'da, sıcaklığın 20 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahil ve parkları doldurdu.

Çocuklar aileleriyle parklarda eğlenirken, bazı vatandaşların sahillerde fotoğraf çektiği görüldü.

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:17 Kaynak: AA
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