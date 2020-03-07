Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava - Son Dakika

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Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava
9 dakika önce
"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:17 Kaynak: AA
" Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.
Mavi Bayraklı 3 plajıyla yaklaşık 38 kilometrelik sahili bulunan Akçakoca'da, sıcaklığın 20 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahil ve parkları doldurdu.
Çocuklar aileleriyle parklarda eğlenirken, bazı vatandaşların sahillerde fotoğraf çektiği görüldü.
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