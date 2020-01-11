Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi

7 saat önce

Yaz aylarında 25 bin olan nüfusunun 4 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayan Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde 4 yıl önce yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi, System.String[]

Yaz aylarında 25 bin olan nüfusunun 4 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayan Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde 4 yıl önce yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da yaz aylarında yaşanan tatilci yoğunluğu dolayısıyla ortaya çıkan içme suyu sıkıntısını giderecek arıtma tesisi, 4 yıl süren çalışmaların ardından hizmete girdi.

Tesisin açılış töreninde konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, geçmiş dönemlerde kente hizmette bulunan belediye başkanlarına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik olduğu takdirde Akçakoca'nın her zaman kazanacağını belirten Yanmaz, "Bizler birlik olursak birçok şeyi Akçakoca'da başarmamız her zaman olağan olacaktır. Bu birlik ve dirliğimizi asla unutmamalıyız. Burayı yapan firma sahibine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yanmaz, geçmişte Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin buradan bidonlar ile su taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kışın ortasında mutlaka açalım dedik. Annelerin, bacılarım musluktan ne su içebiliyorlardı ne de eşyalarını yıkıyorlardı. Öyle bulanık bir su akıyordu. Çabuk olması için firma sahibiyle görüştük. O da sözünü tuttu ve kışın ortasında açılışı yaptık. Tertemiz bir suya kavuştuk. Nereden mi biliyorum. Şimdi protokolün önünde pet şişe yok. Bundan sonra protokolün önünde Akçakoca suyu olacak."

Yanmaz, "Değerli annelerim, değerli bacılarım bundan sonra su işte şu gördüğünüz bardaktan içilir." diyerek tesiste arıtılan suyu içti.

Konuşmasının ardından Başkan Yanmaz, geçmiş dönem belediye başkanlarına plaket takdim etti.

Folklor ekibinin dans gösterisinin ardından kurdele kesimi ile içme suyu arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu
Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçek oldu, Afrin Çayı'ndan gelen su Reyhanlı Barajı'na verildi DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
00:28 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika
00:24 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında - Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
00:16 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:29:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]