"Batı Karadeniz'in incisi" bayrama hazır

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu bölgenin önemli turizm kentlerinden Akçakoca, konumu itibarıyla özellikle yerli turistlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Bayram tatilinde turizm yoğunluğu beklenen ilçede, Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca Belediyesi ve Turizm ve Tanıtma Derneğinin hazırlıkları bitti.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakoca'da tüm tesislerin 9 günlük bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

Karadeniz'in kumu ve denize seyri bakımından en görkemli kentinin Akçakoca olduğunu ifade eden Yemenici, şöyle konuştu:

"Şu an hazırlıklarımız tamamlandı, misafirlerimizi bekliyoruz. Rezervasyonlarımız belli bir doluluğa ulaştı. Muhtemelen arife günüyle birlikte Akçakoca'yı tam dolu olarak göreceğiz. Havalar da iyi gözüküyor şu anda. Bayramla ilgili hava durumuna baktığımızda güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerin ortasında yer alıyoruz. Misafirlerimiz 2,5-3 saatte buraya ulaşabiliyor. Bu yüzden tercih edilebilecek bir yer."

Herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için tüm çalışmaların ve denetimlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yemenici, tüm vatandaşları güzel ve unutamayacakları bir tatil geçirmeleri için Akçakoca'ya davet etti.

Turizmciler için 9 günlük tatilin iyi bir başlangıç olacağını aktaran Yemenici, "Bayram tatiliyle başlayacak olan sezonun da güzel olacağını umuyorum çünkü Akdeniz ve Ege'de fiyatların yüksek olmasıyla birlikte yerli turistin Akçakoca'ya geleceğini umuyorum. Akçakoca uzun kumsallara sahip olan bir ilçe. Modern tesislere sahibiz. Burası Karadeniz Bölgesi için gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir ilçe." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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