"Batı Karadeniz'in incisi" eski günlerine dönüyor - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in incisi" eski günlerine dönüyor

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, geçen yıl yaşanan sel felaketi, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büründüğü sessizlikten...

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, geçen yıl yaşanan sel felaketi, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büründüğü sessizlikten kurtularak eski günlerine dönmeye başladı.

Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak

Özellikle günübirlik yerli turistler tarafından yoğun talep gören bölgenin en önemli turizm alanı, geçen yıl 7 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi ve bu yıl sezon öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında turizm alanında durgunluk yaşadı.

Sel felaketinin ardından denize akan ağaç parçaları ve diğer malzemelerin temizlenmesi çalışmaları ile selden etkilenen esnafın yaralarının sarılması nedeniyle geçen yıl durgun bir dönem geçiren Akçakoca'da, bu sezon normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Sahillerdeki hareketlilikten memnun olan esnaf, sezonun verimli geçeceğinden umutlu.

Plaj ve konaklama tesislerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görülen bölgede, belediye ve esnaf, el ele verip turizmdeki hareketliliği artırmayı amaçlıyor.

"Normalleşme süreciyle hareketlilik başladı"

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü söyledi.

Devletin katkılarıyla yaraların sarıldığını anlatan Çakar, bu yıl ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle sezon hazırlıklarının biraz yavaş kaldığını, normalleşme süreciyle hareketliliğin başladığını kaydetti.

Çakar, geçen hafta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik görüldüğünü ancak hafta başından bu yana yoğunluk yaşandığını aktararak, "Yeni haftaya girmemizle beraber turizm sektörü yavaş yavaş canlanmaya başladı. Havaların da sıcak gitmesiyle Akçakoca'nın güzel bir sezon geçireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çakar, "Her bireyin kendisini koruması lazım. Maskelerimizi takmamız lazım. Hafta sonu da yoğunluk olacağını düşünüyorum. Misafirlerimizi Akçakoca'da en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Misafirlerimizi ilçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Batı Karadeniz'in incisi' eski günlerine dönüyor - Son Dakika

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 23:14 ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 21:12 Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
17:01
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 18:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Batı Karadeniz'in incisi" eski günlerine dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]