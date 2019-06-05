Son Dakika Haberleri: "Batı Karadeniz'in İncisi"nde bayram yoğunluğu
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"Batı Karadeniz'in İncisi"nde bayram yoğunluğu

43 dakika önce

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde turizm yoğunluğu yaşanıyor.

" Batı Karadeniz'in İncisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde turizm yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için ilçeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi.
İlçedeki mavi bayraklı 3 plajı ve 38 kilometrelik sahil şeridini dolduran turistler denize girerek serinledi. Otellerde de doluluk yüzde 90'lara ulaştı.
Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Zaten yaza bütün tesislerimiz hazırlanmıştı. Misafirlerimizi bekliyorduk. Bayramın ikinci günü de turistlerimiz gelmeye başladı. Şu anda doluluklar hat safhalara ulaştı. Plajlarımız da bayram dolayısıyla dolmaya başladı. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."
Yemenici, boğulma olaylarına karşı tedbirler alındığını vurguladı.
Akçakoca'nın turistler için cazibe merkezi olduğunu ifade eden Yemenici, "İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere çok yakın olan bir şehir burası. Denize girmek isteyenleri, eğlenmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Zaten Akçakoca bilindiği gibi güzel eğlence merkezlerine sahip, gezilebilecek mesire alanları, mağaraları ve şelaleleri bulunduran bir şehir. Turistlerin gelip görmeleri gereken bir ilçe." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:31 Kaynak: AA
Akçakoca, Batı Karadeniz, Güncel
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