"Batı Karadeniz'in incisi"nde sezon toplantısı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Akçakoca'da boğulma olaylarının önüne geçilmesi kapsamında toplantı düzenlendi.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Akçakoca'da boğulma olaylarının önüne geçilmesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığındaki toplantıda, ilçenin 38 kilometrelik sahil şeridi ve plajlardaki düzenlemeler, emniyet, jandarma, sağlık ve ilgili kurumların müdürlerinin katılımı ile ele alındı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, özellikle yaz sezonunda boğulmaların önüne geçmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Deniz sezonuna yönelik alınacak tedbirleri görüşeceklerini ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Biz her yıl yaz sezonu başlangıcında burada hazırlık toplantımızı yapıyoruz. Bu çok boyutlu bir toplantı, sadece denizde boğulmalar değil, trafik, asayiş, sağlık ve tüm olayları kapsayan bir güvenlik toplantısıdır. Burada ters akıntıya karşı boğulmaları önlemek için cankurtaran ekiplerimiz 3-4 yıldır çalışıyorlar. Bu konuda bir sistem gelişti, artık bir alışkanlık oldu. Arkadaşlarımız görevlerini biliyorlar."

İlçenin turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve İstanbul ile Ankara gibi metropol şehirlerin ortasında olması nedeniyle turist yoğunluğu yaşadığını aktaran Dağlı, "Ramazan Bayramı tatilinde hem emniyet hem jandarma bölgelerimizde yoğunluk yaşandı. Bölge fındık bölgesi, bir yandan da turizm yapılıyor, bu nedenle asayiş tedbirlerimizi tekrar gözden geçireceğiz." diye konuştu.

Dağlı, ilçede sorunsuz bir yaz sezonu yaşanması için tüm çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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