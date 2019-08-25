Son Dakika Haberleri: "Batı Karadeniz'in incisi"nde turizm canlandı
Son Dakika Güncel Haber

"Batı Karadeniz'in incisi"nde turizm canlandı

1 saat önce

Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde büyük zarar yaşanan "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da yağışlı havanın ardından turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde büyük zarar yaşanan " Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da yağışlı havanın ardından turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Üç mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahili bulunan ilçede, yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor.

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havanın bölgeyi uzun süre terk etmemesi nedeniyle turizm alanında büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.

Yemenici, hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle turizm alanında gözle görülür hareketlilik yaşandığını aktararak, "Bölge ciddi bir sel felaketinin ardından turizm anlamında geriledi. Yapılan çalışmalar hemen etkisini gösterse de yağışlar devam etti ve deniz sezonunun tam ortasında ciddi bir kayıp yaşadık. Güneşli havanın yüzünü göstermesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Önümüzdeki 10 gün hava güzel görünüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile ciddi bir yoğunluk yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu yıl sezon hava şartları nedeniyle kötü gitti fakat geri kalan zaman diliminde bir nebze de olsun canlılık görülecek. Selde zarar gören işletmelerimiz kendilerini toparlamaya çalışıyor. Umarız böyle felaketleri bir kez daha yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu
Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Batı Karadeniz'in incisi"nde turizm canlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]