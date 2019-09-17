Batı Karadeniz'in incisinde deniz sezonu kapandı

Batı Karadeniz'in incisi diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz sezonu kapandı.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, bu yıl iyi bir sezon geçirmediklerini söyledi.

Bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle iyi bir sezon geçirmediklerini ancak balık sezonuyla biraz olsun yaraların kapatılmasını umut ettiklerini belirten Yemenici, "Güzel bir bayram geçirdik. Bayramdan sonra hava sıcaklıkları yeterli olmayınca iyi bir sezon geçirdiğimiz söylenemez. Bayramlar güzeldi ancak bir sel felaketi yaşadık. Bu felaketin çok ciddi zararları oldu." dedi.

Balık sezonunun açılması ile bölgeye turistlerin gelmeye başladığını anlatan Yemenici, şöyle konuştu:

"İnşallah 1 Eylül'de balık sezonun açılmasıyla birlikte artık misafirlerimizi balık yemeğe bekliyoruz. En azından güzel bir balık sezonu yaşarsak sel felaketinde yaşadığımız yaraları bu şekilde kapatırız. Akçakoca standartlar olarak çok yüksek işletmelerimiz var. Sel felaketinden 3-4 gün sonra tesislerimiz yaralarını kapattı. Arada 5-6 tane işletmemiz var. Bunlarda balık sezonu ile yaralarını kapatmış olacaklar. Şu anda hemen hemen tüm işletmelerimiz açık durumda. Artık havaların soğumasıyla birlikte denize girmek mümkün değil. Misafirlerimizi artık balık yemeğe ve doğayı gezmeyi bekliyoruz."