1 Eylül 'de açılacak sezonda "Vira Bismillah" diyerek denize açılmak için hazırlıkları tamamlamak isteyen balıkçılar, bu yıl umudunu palamuda bağladı.

Sezonun 15 Nisan'da kapanmasının ardından teknelerini Akçakoca Limanı'na çeken balıkçılar, sıcak havaya ve yeni av sezonunun açılmasına zaman olmasına rağmen teknelerinde motor bakımı, boyama, cila ve ağ tamiri yapıyor.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de balıkçılar sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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