Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor - Son Dakika

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan ve travertenlerden oluştuğu için 'Batı Karadeniz'in Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkaya jeotermal su kaynağı, misafirlerini ağırlamaya başladı. Bölgenin turizm potansiyeli olduğunu söyleyen Kaymakam Emrah Bütün, "Akkaya termalini yatırımcıyla kavuşturursak, burası büyük güzel bir yapı kazanmış olur" dedi.

Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanı olarak tescillenen bölgede yer alan, 266 metre derinlikte, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyu bulunan Akkaya termal kaynağı, vatandaşların kullanıma açıldı. Kullanıma açılmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gören Akkaya termal kaynağına, tesisleşme için yatırımcı bekleniyor.