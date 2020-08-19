Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor - Son Dakika

Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor

Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyorKARABÜK Eskipazar ilçesinde bulunan ve travertenlerden oluştuğu için "Batı Karadeniz'in Pamukkalesi" olarak adlandırılan Akkaya jeotermal su kaynağı misafirlerini ağırlamaya başlarken tesisleşme için yatırımcı bekliyor.

Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor

KARABÜK Eskipazar ilçesinde bulunan ve travertenlerden oluştuğu için "Batı Karadeniz'in Pamukkalesi" olarak adlandırılan Akkaya jeotermal su kaynağı misafirlerini ağırlamaya başlarken tesisleşme için yatırımcı bekliyor.

Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanı olarak tescillenen bölgede yer alan, 266 metre derinlikte, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyu bulunan Akkaya termal kaynağı vatandaşların kullanımına açıldı. Kullanıma açılmasıyla birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi gören Akkaya termal kaynağı tesisleşme için yatırımcı bekliyor.

Doğal sit alanı olarak tescillen bu alanda alınan numuneler sonucunda banyo kürleri, havuz ve dış uygulamalarla Kronik Romatizmal hastalıklarda, Ortopedik Ameliyat sonrası omurga ve eklem artrozlarında, sporcu yaralanmalarında, cilt ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği, ayrıca teçhiz edilecek olan bir sağlık merkezinde tıbbi bir program çerçevesinde uygulanması durumunda çok daha fazla yararlı olacağı belirlendi.

Akkaya termalinin vatandaşların kullanımına açıldığını öğrendikten sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden çocuklarıyla birlikte buraya geldiklerini söyleyen Seyfi Eratdere, "Çocuklarım ile beraber gezmeye ve eğlenmeye geldik. Su çok güzeldi. Bu termal suyun mutlaka değerlendirilmesi lazım. Güzel bir kaynak. İnşallah güzel bir şeyler buraya yapılır." dedi.

"BATIKARADENİZ'İN PAMUKKALESİ AKKAYA TERMAL"

Akkaya termalin vatandaşların kullanımına açıldığını ve yatırımcı bulunması halinde Akkaya Termalin önemli bir turizm bölesi olacağını belirten Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, "Akkaya termalimiz 'Batı Karadeniz'in Pamukkale'si' olarak adlandırabileceğimiz, gerçekten de Eskipazar'ın potansiyelini gelecek nesillere aktarabilecek önemli yapılardan bir tanesi. İnşallah yakın zamanda bir yatırımcı ile buluşturabilirsek Akkaya Termalimizi, Eskipazar'ımız adına daha iyi işlerin olacağını ve turizme kazandırırsak daha iyi yerlere doğru gideceğimizi düşünüyorum." AKKAYA TERMAL BU BÖLGEDE TEK

Bu çevredeki tek yerin burasının olduğunu söyleyen Kaymakam Emrah Bütün 'Bölgemize baktığımız zaman Batı Karadeniz'de bu şeklide çok fazla bir yerin olmadığını görüyoruz. En yakın yer Ankara'nın Kızılcahamam'ıdır fakat bu çevredeki tek olan yer burasıdır. O yüzden diyoruz ki Akkaya Termalini biz yatırımcıya kavuşturursak burası büyük güzel bir yapı kazanmış olur. Eskipazar'ın turizmi açısından da çok önemli bir gelişme kaydetmiş oluruz. Alınan numunelerde bu suyun özellikle futbolcuların sağlığı açısından da faydalı etkenler taşıdığı görüldü. Bu anlamda burayı yatırımcı ile buluşturabilirsek sporcular açısından da turizme kazandıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor

Batı Karadeniz, Eskipazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'in Pamukkalesi yatırımcı bekliyor - Son Dakika
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