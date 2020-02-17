'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı - Son Dakika

'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı

7 saat önce

Bartın Üniversitesi'nin de paydaş üniversite olarak yer alacağı 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı.

'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı, System.String[]

Bartın Üniversitesi'nin de paydaş üniversite olarak yer alacağı 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' başvuruları başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle oluşturulan ve işveren ile iş arayanları bir araya getirecek 'Yetenek Kapısı' internet adresi üzerinden yapılan başvurular için Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı.


Yapılan açıklamada, "https://www.yetenekkapisi.org/login" adresi ile yayına alınan 'Yetenek Kapısı' adlı platformun hem öğrenciler hem de mezunlar için önemli bir fırsat olduğu belirtilerek, 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda yer alabilmek için 'Yetenek Kapısı'na giriş yapılması gerektiği hatırlatıldı.


Platform hakkında bilgilerin verildiği açıklamada, "Yetenek Kapısı" platformu, ulaşılabilir ve kolay kullanımı ile önemli avantajlar sağlıyor. İş arayanlar için firmalar tarafından personel alımı ve iş ilanları yayınlanacak, iş arayanlar uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılacaklar. Ayrıca bu platform sayesinde 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı', eğitim ve staj gibi konularda da bilgi sahibi olacaklar" denildi.


"Yetenek Kapısı" platformu ile birlikte düzenlenecek fuara da değinilerek, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, 'Yetenek Her Yerde' teması ile düzenlenen, ülkemizin farklı bölgelerinde 2020 yılında gerçekleştirilecek olan 10 bölgesel fuardan biri üniversitemizin de iştirak edeceği 'Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'dır. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 6-7 Nisan 2020'de 13 üniversitenin iş birliği ile Bolu'da gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan fuar; üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve farklı şehirlerdeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurusu yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri eğitim, seminer ve konferans gibi organizasyonların yer alacağı fuar, önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor" ifadelerine yer verildi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Batı Karadeniz, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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