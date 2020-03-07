'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nin de paydaş üniversite olarak yer alacağı 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' hakkında bilgiler verildi. Akademik personel ve öğrencilerin katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle oluşturulan ve işveren ile iş arayanları bir araya getirecek 'Yetenek Kapısı' internet adresi üzerinden yapılan başvurular uygulamalı olarak aktarılarak, fuar süreci anlatıldı.



'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın katılımcılar için önemli fırsatlar oluşturduğunu vurgulayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle bu yıl 10 bölgede gerçekleştirilecek olan etkinliklerden biri de bölgemizde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Üniversitemizin de paydaş olduğu fuarda 13 üniversiteden katılımlar olacak. Öğrenciler ve mezunlar için önemli bir fırsat oluşturan fuar kapsamında katılımcılar, bölgedeki birçok sektör temsilcisi ve firma yetkilisi ile iletişim kurabilme imkanı bularak doğrudan bir işverenle irtibat kurma imkanı elde edecek. Bu noktada düzenlenecek organizasyona öğrencilerimizin ve mezunlarımızın en önemli bileşeni olduğu Bartın Üniversitesi ailesi olarak, tüm fertlerimizle büyük önem vermekte ve hassasiyet göstermekteyiz" dedi.



Toplantı kapsamında Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çillioğlu Karademir tarafından 'Yetenek Kapısı' platformu ve fuar hakkında bilgiler verildi.



Uygulamalı olarak başvuru sürecini anlatan Çillioğlu Karademir, "Fuar; üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve farklı şehirlerdeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurusu yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri eğitim, seminer ve konferans gibi organizasyonların yer alacağı fuar, önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor" diye konuştu.



Toplantı kapsamında katılımcılara başvuru süreci ile fuar hakkında bilgilerin verildiği broşürler dağıtıldı. - BARTIN