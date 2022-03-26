"Batı Karadeniz Kariyer Fuarı" sona erdi - Son Dakika
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"Batı Karadeniz Kariyer Fuarı" sona erdi

26.03.2022 19:38
"Batı Karadeniz Kariyer Fuarı" sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde Bolu'da düzenlenen "Batı Karadeniz Kariyer Fuarı" (BATIKAF) sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde Bolu'da düzenlenen "Batı Karadeniz Kariyer Fuarı" (BATIKAF) sona erdi.

BAİBÜ'nün Gölköy yerleşkesinde dün başlayan fuara, Bolu, Bartın, Bilecik, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan üniversitelerden 35 binin üzerinde öğrenci katıldı.

Meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerin de yer aldığı fuarda öğrenciler, iş verenlerle birebir görüşmeler yaparak kendilerini tanıtma ve firmaları tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca öğrenciler, kendi alanlarında kariyer yapmış 150 iş insanı ile akademisyenin yer aldığı panel ve söyleşilere katılarak iş dünyası hakkında fikir sahibi oldu.

"Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen organizasyonda üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi hedeflendi.

300'den fazla firma, meslek odası ve KOBİ yer aldı

Fuarda, Gölköy Yerleşkesi'ndeki Kongre Merkezi ve Kültür Merkezi'nde firmalar stant açtı.

Ayrıca Eğitim, Fen Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin binalarında ise öğrencilere yönelik "insan kaynakları" görüşmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmaları, bankalar ve finans kuruluşlarının yanı sıra kendi alanlarında önemli işlere imza atan 300'ün üzerindeki firmanın stantları öğrencilerin ilgisini çekti.

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar da fuarda yer aldı.

AA standı yoğun ilgi gördü

Öğrenci ve mezunlar, fuarda firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi aldı.

Fuarda, Anadolu Ajansı (AA) standı da gençlerden ilgi gördü.

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları ile AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çalışan Deneyimi Müdürlüğü İnsan Kaynakları iş ortakları Ahmet Aslan ve Muhammed Tayyip Balcı ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Ayrıca, standa gelen öğrencilere AA tarafından yayınlanan, "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik", "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu - Antarktika Seferleri", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Zeytin Dalı Harekatı", "Barış Pınarı Harekatı" gibi kitaplar da hediye edildi.

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Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU ÖĞRENCİ VE FİRMALAR FUARDA BULUŞTU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Batı Karadeniz, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı' sona erdi - Son Dakika


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