Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

03.09.2022 15:48
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Karabüklü öğrenciler, Erasmus programı kapsamında Makedonya'ya gidecek Karabüklü öğrenciler, Erasmus programı kapsamında Makedonya'ya gidecek Bin 500 haneli mahallenin kanalizasyonu bu dereye akıyor Bin 500 haneli mahallenin kanalizasyonu bu dereye akıyor
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:48:39. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement