Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, akşam saatlerinden sonra yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.