Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor - Son Dakika

Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor

18.11.2020 11:13
Batı Karadeniz ormanları

SELİM BOSTANCI - Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran "kara elmas diyarı" Zonguldak ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

GÖKHAN YILMAZ/ SELİM BOSTANCI - Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran "kara elmas diyarı" Zonguldak ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olan "kömür kent" Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesindeki Kent Ormanı'nda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Orman içi patika yollarla bölgede her mevsim farklı güzellikler keşfetmenin mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, kuş sesleri ile hazan renkleri arasında akan derelerin şırıltısında huzur buluyor.

İğne ve yayvan yapraklı ağaçlar ile çeşitli orman altı bitki örtüsüyle "tabloluk görüntüler" ortaya çıkan ve dere üzerlerindeki köprülerde manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmenin ihmal edilmediği Kent Ormanı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Küre Dağları Milli Parkı kartpostallık manzaralar oluşturuyor

Küre Dağları'nın uzandığı Bartın'da, ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle görülmeye değer güzellik sunan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharla birlikte ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Bartın ve Kastamonu sınırlarında bulunan, "Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)" sertifikasına sahip milli park, sonbaharda ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan Küre Dağları'nda akarsu çevresindeki ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, kente 60 kilometre uzaktaki Ulukaya köyü şelalesi, mağarası, kanyonu ve vadisiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Endemik bitkilere, zengin yaban hayatına ve otantik değerlere sahip Küre Dağları Milli Parkı, doğa yürüyüşü ve foto safari gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

Bostancı, Bitki, Milli, Küre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz ormanları 'hazan' renkleriyle büyülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı         
02:27
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 11:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei