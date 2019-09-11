Batı Karadeniz Platformu Ankara'da Zonguldak'ı konuştu

Ankara'da 7 ilin bir araya gelerek oluşturduğu Batı Karadeniz Platform üyeleri Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül'ün makamına giderek Zonguldak'ın sorunlarına çare aradı.



Başkent Zonguldaklılar Derneği çatısı altında kurulan ve aralarında Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Bolu illerinin dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül'e Zonguldak'ın sorunlarını aktardı. Özellikle Zonguldak'ın en önemli sanayi kapsamına alınan ve geçtiğimiz senelerde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Filyos Liman Projesi'yle ilgili bilgiler alındı. Ulaştırma, Alt Yapı Genel Müdürü Necdet Sümbül, Filyos Limanının yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını belirterek, 2020 yılında üst yapıya geçileceğini, bunun yanında 2020 yılının son üç ayında liman Yap-İşlet-Devret modeli altında işleme konulacağını belirtti.



Akabinde Mithatpaşa tünelleri ile ilgili konunun Karayollarında olduğunu kaydeden Genel Müdür Sümbül, bu yolunda hızlıca devam edeceğini ayrıca bağlantı olarak köprü viyadükle birlikte Filyos Limanına entegre sağlayacak bir ulaşımın da sağlanacağını belirtti.



Yine bölgenin en büyük projelerinden biri olan Sakarya, Karasu, Ereğli, Filyos Limanı ve Bartın'a bağlanması düşünülen demiryolu projesinin de son aşamaya geldiğini ifade ederek, 2020 yılında bu projeyle ilgili olarak Dünya Bankasıyla çalışma yapılacağını, demiryolunun Filyos Liman bağlantısının da yapılacağını kaydetti.



Son olarak geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği hibesiyle yapılan Zonguldak-Karabük-Irmak hattı demiryolu projesinin sinyalizasyon ve rehabilitasyon çalışmasının ardından Zonguldak-Karabük hattının da devreye girdiğini ifade eden Sümbül, Irmak-Çankırı-Ankara hattıyla da projenin TCDD tarafından takip altına alındığını ifade etti.



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan havalimanının da iç ve dış hat uçak seferlerinin de başladığını belirten Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül, bölgeye yeni bir havalimanının gündemde olmadığını ve yapılmış olsa dahi maliyetinin ciddi boyutlara aşacağını vurguladı.



Ziyaretin sonunda Batı Karadeniz Platformu adına Başkent Zonguldaklılar Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkanı Tuncay Gençer, Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığı Genel Müdürü Necdet Sümbül'e Zonguldak'ın simgesi olan madenci heykeli takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekinildi. - ZONGULDAK