Batı Karadeniz sahilleri Kurban Bayramı tatiline hazır - Son Dakika

Batı Karadeniz sahilleri Kurban Bayramı tatiline hazır
DÜZCE - Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahilleri Kurban Bayramı tatiline hazırlandı.
Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen su taşkınları sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Akçakoca ilçesinde de yaşanan taşkın nedeniyle kumsallarda oluşan kirlilik temizlendi turizm işletmeleri tatil programına hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki işletmeler, Akçakoca'nın Kurban Bayramı tatiline hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek herkesi davet ettiklerini dile getirdi.
Akçakoca Belediyesine bağlı şirket müdürü Hakan Öztaş, Akçakoca'da sahillerin 32 km uzunluğunda olduğunu belirterek "Kumsallarımız temizlendi, turizm işletmelerimiz hizmete hazır, Geçen haftalarda yaşanan sel felaketi sonrası yaralarımızı sarıyoruz. Bünyemizde bulunan turizm işletmelerimiz hizmete hazır haldedir. Tüm Yerli ve yabancı turistlerimizi kentimize bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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