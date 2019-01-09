Batı Karadeniz Tıp Dergisi Yeni Sayısı Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Batı Karadeniz Tıp Dergisi yeni sayısı yayınlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Batı Karadeniz Tıp Dergisi yeni sayısı yayınlandı.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Batı Karadeniz Tıp Dergisi/Medical Journal of Western Black Sea (dergipark.gov.tr/baktipd) 2018 yılı ikinci cilt üçüncü sayısı yayınladı. Tıp Fakültesi Dekanı ve derginin baş editörü Prof. Dr. Ali Borazan 2018 yılının son sayısı (2.Cilt,3.Sayı) olan dergide; hakem kurulu tarafından hassasiyetle gözden geçirilmiş ve yayına hazırlanmış olan osteoporoz, tıp eğitimi, pelvik kitleler ve hepatit konularında dört araştırma makalesi ve phlegmasia cerulea dolens tedavisi konusundaki bir olgu sunusunun yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Borazan, bu yeni sayının yayınlanması ile "Batı Karadeniz Tıp Dergisi" ULAKBİM TR Dizini'ne girmek için gereken tüm yeterlikleri gerçekleştirdiğini belirtti.



Derginin yayın hayatındaki bu önemli aşamaya ulaşmasında emek harcayarak, bilimsel çalışmalarını yayınlamak için dergiyi seçen yazarlara, gönderilmiş olan bilimsel araştırma yazılarının değerlendirilmesinde yapmış oldukları özverili çalışmaları nedeni ile hakem kurulu üyelerine ve derginin yayın hayatının devam etmesinde vermiş oldukları destekten dolayı Rektör Prof.Dr. Mustafa Çufalı'ya şükranlarını sunan Borazan, şimdiki ve gelecek yazarları ve hakem kurulu üyeleriyle birlikte 2019 yılının Batı Karadeniz Tıp Dergisi ailesine mutluluk ve daha büyük başarılar getirmesi dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK

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