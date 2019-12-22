Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği SAÜ'de toplandı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektörlük senato salonunda düzenlenen toplantıda, konuk rektörlere SAÜ'yü tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim ve araştırma alanlarındaki yenilikçi uygulamalara değinen Savaşan, "İşyeri Fakültede, UMDE, sektör dersleri, öğrenci Ar-Ge Uyum Projesi ve sosyal transkript" uygulamalarının eğitim, araştırma ve sektöre entegrasyona katkısı hakkında bilgi verdi.

SAÜ'nün patentlerin ticarileşmesi konusuna verdiği önemi ve alınan somut sonuçları paylaşan Savaşan, uluslararasılaşma stratejisi konusunda bilgiler sundu.

Savaşan, SAÜ olarak İngilizce lisans ve lisansüstü programlar, ortak diploma ve projeler üzerinden nitelikli bir açılım stratejisinin izlendiğini belirterek, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nı (YÖS) bu yıldan itibaren başlatacaklarını bildirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde nisan ayında gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'yla ilgili bilgi verdi.

Organizasyonun başarısı için yapılacakların planlandığı toplantıda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, YÖK tarafından yürütülen ihtisaslaşma bağlamında üzerinde çalıştıkları projeyi rektörlerle paylaştı.



Program, ek gündem ve değerlendirme toplantısıyla devam etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun da toplantıya katılarak misafir rektörleri selamladı.

SAÜ Rektörü Savaşan, şehir, sektör ve üniversite dayanışmasına desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.