Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı

07.04.2022 13:30
Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ( Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu) ile Eskişehir'in kuzeyi, Çankırı ve kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Batı Karadeniz, Eskişehir, İstanbul, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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