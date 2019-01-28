Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Yoğun Sis

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Yoğun Sis

1 saat önce

BOLU/DÜZCE/ZONGULDAK/ D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Yoğun Sis, System.String[]
BOLU/DÜZCE/ZONGULDAK/ D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Yumrukaya, Abant kavşağı, Seymenler ve Bakacak mevkisinde yer yer sis etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri, sürücüleri bölgede etkili olan sise karşı dikkatli olmaları konusunda ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması yönünde ikazda bulunuyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Düzce

Düzce'de sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bölgede ring halinde bulunan kara yolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kent merkezinde ise iş yerlerine araçlarıyla gitmek isteyenler, yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Zonguldak


Zonguldak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi, ulaşımı etkiledi.


Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak- İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.


Bazı bölgelerde sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.


Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sakarya

Sakarya'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Sis, D-100 kara yolu kesiminde de etkisini gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Düzce, Zonguldak, Bolu, Güncel
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