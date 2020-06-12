Batı Karadenizin en büyük su sporları merkezinde kano ve yelken dersleri başlıyor
Kozlu İlçesin'de faaliyete geçen Kozlu Su Sporları Merkezin'de kano ve yelken branşında kayıtlar başladı.
Kozlu İlçesin'de faaliyete geçen Kozlu Su Sporları Merkezin'de kano ve yelken branşında kayıtlar başladı.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleri ile yapılarak Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine dahil edilen Kozlu Su Sporları Merkezin'de kano ve yelken branşında ücretsiz kayıtlar başladı. Kano ve yelken branşında eğitim almak isteyen gençler Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kozlu Gençlik Merkezine müracaat ederek kayıt olabilecek. Yoğunun ilginin gösterildiği başvurularda sınırlı sayıda kişinin kaldığı öğrenildi. Öte yandan yaz döneminde gençler Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük su sporları merkezi olan Kozlu su sporları merkezinde profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim almanın tadını yaşayacak.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Kozlu Su Sporları Merkezimizde kano ve yelken branşında yaz dönemi kayıtları başladı. Gençlerimiz 2 branşa yoğun ilgi gösteriyor. Başvurularda sınırlı sayıda kişi kaldı. Bu branşlarda eğitim almak isteyen gençler Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kozlu Gençlik Merkezine müracaat etmeleri gerekiyor. 2 branş Kozluya renk getirecek. İnşallah gençlerimizi bu sayede kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendireceğiz"dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:02 Kaynak: İHA
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