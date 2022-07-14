Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu - Son Dakika
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Batı Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

14.07.2022 14:13

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu bekliyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, Karadeniz ve Marmara kıyılarında ciddi miktarda yavru balık yoğunluğu olduğunu söyledi.

Havaların düzelmesiyle palamudun Batı Karadeniz kıyılarında görünmeye başladığını belirten Karakaş, "Bu sene yaz balıkçılığında boğazlardan palamut ve lüfer balığı çıktı. 10 günden beri gözlemlerimizde palamut yumurtasının tuttuğunu görüyoruz. Yavru balıktan bu kanaate vardık. Sonuç olarak baktığımızda palamutta ciddi anlamda bolluk görünüyor." dedi.

Karakaş, Doğu Karadeniz'de de ciddi anlamda yavru balığın bulunduğuna dikkati çekerek, "Hava şartlarına bağlı olarak palamut bu sene tarih yazabilir diyebilirim. O kadar bir bolluk olur." ifadesini kullandı.

Yeni sezon için tekne ve ağ tamirlerini yaparak hazırlıklara devam ettiklerini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Ayın 15'ine kadar palamut tutmak tamamen yasak. 15'inden sonra çapara avcılığı serbest. 1 Eylül itibarıyla tüm avcılık serbest. Sezon o zaman başlıyor. Şu anda büyük heyecan ve hevesle teknelerimizi palamut avcılığına hazırlıyoruz, tamir ve bakımlarını yapıyoruz. Pandemiden beri yaşadığımız sıkıntıları bu yıl aşacağımızı ümit ediyoruz. Görüntüler şu an o yönde."

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

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