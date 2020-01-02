Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu - Son Dakika
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Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu

6 saat önce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar yeni yıldan umutlu olduklarını belirtti.

Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu, System.String[]

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar yeni yıldan umutlu olduklarını belirtti.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında çok kötü bir sezon geçirdiklerini dile getidi.

Karakaş, "2020 yılından çok umutluyuz. Bize göre hava şartları şu anda iyi gidiyor. Uzun ve zor bir kış balıkçılarımızı bekliyor. Yapacak bir şey yok. Geçen sene böyle bir kış yapmamıştı. Kar yağıyor, havalar soğuk." dedi.

Yeni yıldan beklentilerini dile getiren Karakaş, "Fırtınalı havalar ile yeni yıla girdik. Havalar düzeldiğinde umudumuz tabii ki var. Kıyı balıkçılığında bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Trolde ufak bir bolluk olacaktır. Bu da mezgit, istavrit ve barbun balığında olacaktır. Umudumuz var. Diğer balıklar konusunda ise çok fazla beklentimiz yok bu sene." diye konuştu.

Balık fiyatlarının hava şartlarına bağlı değişeceğini söyleyen Karakaş, süreklilik olursa fiyatların düşeceğini sözlerine ekledi.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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