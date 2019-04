Batı Konferansı'nda playoff eşleşmelerine ön bakış

Son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors’ın normal sezonu lider kapattığı Batı Konferansı’nda playoff mücadelesi verecek takımlar bir süre önceden belli olmuştu. Kafamızdaki soru işaretleri ise hangi takımın kiminle eşleşeceği yönündeydi. Normal sezonun neredeyse son yirmi dakikasında netlik kazanan Batı Konferansı eşleşmelerine şöyle bir göz atacağız:Golden State Warriors (1) – Los Angeles Clippers (8)Golden State Warriors üst üste üçüncü şampiyonluğunu, yahut Amerikan sporlarında kullanılan o meşhur terim "three-peat"i arıyor. Şu ana kadar NBA tarihinde three-peat yapabilmiş takımlar Minneapolis Lakers Chicago Bulls ve yine Los Angeles Lakers. Dolayısıyla bu elit seçkiye katılabilmek, hiç şüphesiz Warriors oyuncularının kafasında bulunacaktır. Rakip, her ne kadar özellikle sezonun bir döneminde Batı Konferansı liderliğine kadar yükselmiş ve iyi bir performans sergilemiş Clippers olsa da, Warriors için ilk turda elenmek hesapta yok.Los Angeles Clippers ise 2008 yılında Boston Celtics’i şampiyonluğa götüren koç Doc Rivers önderliğinde, dönem dönem beklentileri oldukça aşan bir performans gösterdi. Özellikle Lou Williams’ın yıldızlaştığı sezonu -Los Angeles’ın esas çocuğu olarak görülen ve bu yıl kadrosuna LeBron James’i katmış olan Lakers’ın önünde, hem de onlar playoff dışı kalmışken- kendilerine playoff'ta yer bularak tamamlayan Clippers, olası bir ilk tur vedasına dahi üzülmeyecektir. Denver Nuggets (2) – San Antonio Spurs (7)Bu sezon etkileyici bir performans gösteren Denver Nuggets hatırı sayılır bir süre boyunca Batı Konferansı’nı lider götürmeyi başardı, ancak normal sezonu Golden State Warriors’ın arkasında ikinci sırada tamamladılar. Nuggets böylece karşısında, yedinci sıranın sahibi San Antonio Spurs’ü bulmuş oldu. Denver, Nikola Jokic’in liderliğinde geçen bu müthiş sezonu en azından bir konferans yarı finaliyle süslemek istiyor. Birkaç tecrübeli ismi saymazsak özellikle yıldız oyuncuları gençlerden oluşan Nuggets adına bu eşleşmenin belki de tek büyük handikapı tecrübe olacak gibi gözüküyor.San Antonio Spurs ise koç Gregg Popovich önderliğinde 1997-1998 sezonundan bu yana her yıl playoff'a adını yazdırmış bir takım. Bu uzun macerada beş şampiyonluk elde eden Spurs, bu yıl iki All- Star oyuncusu DeMar DeRozan ve LaMarcus Aldridge’e güveniyor olacak. 1996 yılından beri takımın başında bulunan Popovich’in, tüm zamanlarda deplasmanda en çok maç kazanan koç olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla San Antonio takımı özellikle ilk maçlara iyi girerek bu seriyi uzatmayı başarabilirse tecrübe faktörüyle kendine bir şans yaratabilir. Portland Trail Blazers (3) – Oklahoma City Thunder (6)Sezon öncesi beklentilerini aşan bir diğer takım diyebileceğimiz Portland Trail Blazers, Batı Konferansı üçüncülüğünü elde ederek Oklahoma City Thunder ile eşleşti. Playoff öncesinde Jusuf Nurkic’i sakatlığa kurban veren Portland önemli bir kozunu kaybetmiş durumda. Normal sezonda oynadıkları dört maçın tümünde Oklahoma City Thunder’a kaybetmiş olmaları da onlar adına çok iç açıcı gözükmüyor.Normal sezonda gelen altıncı sıra her ne kadar Oklahoma City taraftarının beklentilerinin altında kalsa da, bu sezon öncesinde takımla olan sözleşmesini uzatan All-Star oyuncu Paul George’un performansı Thunder'a güven, rakiplere korku veriyor. George’un yanı sıra Russell Westbrook gibi bir süper yıldızı ve belki de NBA’in en güçlü savunmacılarından biri olan Steven Adams’ı kadrosunda bulunduran OKC için hedef, ilk turu geçmenin de ötesinde olacaktır. Houston Rockets (4) – Utah Jazz (5)Sezonun ilk bölümünü beklentilerden uzak geçirdikten sonra özellikle James Harden’ın rekorları paramparça eden hücum performansıyla yükselişe geçen Houston Rockets, normal sezonu dördüncü sırada ve saha avantajını elde eden son takım olarak kapatmayı bildi. Geçtiğimiz yıl Batı Konferansı finali yedinci maçında üst üste 27 üçlük kaçırarak Golden State Warriors’a elenen Rockets hiç şüphesiz bu yıl senaryoyu tersine döndürmeyi hedefleyecek. İlk turda karşılarında Utah Jazz gibi güçlü bir takımı bulan Houston Rockets’ın bu serideki performansı, playoff'un gidişatı için de önemli bir belirleyici olacaktır.Koç Quin Snyder önderliğinde güzel bir hava yakalayan Utah Jazz’i playoff ilk turunda yine zorlu bir eşleşme bekliyor. Geçtiğimiz yıl ilk turda Oklahoma City Thunder’a şans vermeyen Utah, bu yıl da aynı tarifeyi Houston Rockets’a uygulamak isteyecek. Son birkaç sezonda gösterdiği performansla ligin en iyi savunma takımlarından biri hâline gelen Utah, hücumda da Donovan Mitchell önderliğinde iyi işler yapabiliyor. Evinde oynadığı maçlarda ciddi bir taraftar avantajına sahip olan Utah Jazz, bu kozunu kullanarak Houston Rockets karşısında şans arayacak.