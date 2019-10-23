Son Dakika Haberleri: Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu
Son Dakika Güncel Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

1 saat önce

Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, yaklaşık 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu, System.String[]

Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, yaklaşık 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde bulunan kilisenin, adı bilinmeyen bir "şehidin" anısına yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabenin de bulunduğu ifade edildi.

Klasik Bizans mimarisini yansıtan kilisenin 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.


Açıklamaya göre, kazılarda bulunan eserlerin bir kısmı Batı Kudüs'teki Tevrat Toprakları Müzesinde bu akşam yapılacak törenle ziyarete açılacak.

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı'ndan 120 saat açıklaması: O süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilmezse daha kararlı şekilde devam ederiz
Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütünü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi YPG'ye verilen süre başlarken Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:16:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]