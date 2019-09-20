Son Dakika Haberleri: Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Beşinci tat 'umami'ye sahip sake
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Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Beşinci tat 'umami'ye sahip sake

48 dakika önce

Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Avrupa'da sakeye ilgi artıyor

Batı mutfaklarına giren Japon içkisi: Beşinci tat 'umami'ye sahip sake, System.String[]

Dünya mutfaklarını yakından inceleyen Lezzet programının Japon içkisi sakeye özel ikinci bölümünde Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgonya bölgesindeyiz.


Nesillerdir şarapçılıkla uğraşan Gautier Roussille'nin üzüm bağlarına konuk oluyoruz. Önolog ve bilimsel tarım uzmanı olan Roussille'nin aynı zamanda 'Nihonshu: Japon içkisi sake' adlı bir kitabı var. Dünyadaki sake uzmanlarından biri olan Fransız şarap üreticisi, sakenin karakteristiğini belirleyen ham maddenin pirinç olduğunu vurguluyor ve "Eğer bir meyve iyi koşullarda yetiştirilirse kendiliğinden mayalanır ve bu sayede şarap elde edilir. Ancak tahıllar için böyle bir şey söz konusu değil. Sake insan dehasının muhteşem bir buluşu." diyor.

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Fransa, Japon, Turizm

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:30 
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