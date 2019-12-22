Batı Nil Virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, Adana'da toprağa verildi - Son Dakika

SİİRT'in Eruh ilçesinde, nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonuyla rahatsızlanıp, tedaviye alındığı hastanede 15 ay sonra şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman (28), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Siirt Eruh'ta görev yapan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, 12 Eylül 2018'de, Başika Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman, askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.