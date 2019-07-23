Son Dakika Haberleri: Batı Nil Virüsü nedir, nasıl korunmalı?
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Batı Nil Virüsü nedir, nasıl korunmalı?

52 dakika önce

Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu daha çok yaz aylarında görülen ve nadir de olsa yaşamı tehdit edebilen bir virüs. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için elde edilen bulgular griple karıştırılabiliyor.

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Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu daha çok yaz aylarında görülen ve nadir de olsa yaşamı tehdit edebilen bir virüs. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için elde edilen bulgular griple karıştırılabiliyor.

Sivrisinek virüsü, kanıyla beslendiği kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırabiliyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:22 
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