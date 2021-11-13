Üye Girişi
Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle Madrid'de gösteri düzenlendi - Son Dakika

Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle Madrid'de gösteri düzenlendi

13.11.2021 16:51
Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle Madrid'de gösteri düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle, uluslararası toplumun dikkatini bu bölgesel soruna çekmek için geniş katılımlı bir gösteri yapıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle, uluslararası toplumun dikkatini bu bölgesel soruna çekmek için geniş katılımlı bir gösteri yapıldı.

"Sahra Halkıyla Dayanışma Dernekleri Devlet Koordinatörü" adlı örgütün çağrısıyla düzenlenen ve "Batı Sahra'nın özgürlüğü ve adil bir barış" sloganıyla yapılan yürüyüş, Madrid kent merkezindeki İspanya Meydanı'nda başlayıp Sol Meydanı'nda sonlandırıldı.

Sol ve komünist görüşlü sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride okunan manifestoda, "Batı Sahra ile ilgili alınmış uluslararası kararları uygulaması ve insan haklarına saygı göstermesi için Birleşmiş Milletler'den Fas'a baskı yapması" istendi.

Referandum çağrısının yapıldığı ve İspanya'daki sol koalisyon hükümetinden "Batı Sahra'daki tarihi, hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi" talep edilen manifestoda ayrıca Batı Sahra'da doğal kaynaklarının korunması gerektiği vurgulandı.

Bu arada gösteriye katılan İspanyollar, AA muhabirine verdikleri demeçte, Batı Sahra sorununun çözümü için İspanyol hükümetini harekete geçmeye çağırdı.

Göstericilerden Sigmo Oriol, "Batı Sahra halkı artık daha fazla kendi kaderine terk edilemez. Uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha bu bölgeye çekmek için bugün yürüdük." dedi.

Enrique Llamazares, "Tüm uluslararası toplumun desteğiyle Batı Sahra'da bir referandum yapılmalı ve bölge halkı kendi geleceğine karar vermeli." ifadesini kullandı.

Blanca Ortiz de "Son dönemlerde Batı Sahralılardan yana gelişmeler olsa da bölge halkının hakları konusunda endişelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla birlikte Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurmuştu.

Ayrıca BMGK, Fas'ın Batı Sahra bölgesinde bulunan BM barış gücü MINURSO'nun görev süresini 31 Ekim 2022'ye kadar bir yıl daha uzatma kararı vermişti.

Birleşmiş Milletler, İspanya, Madrid, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle Madrid'de gösteri düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor 17:49 Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak 17:24 Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak 16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı 15:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti 14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler         
17:54
NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor         
17:24
İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 18:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle Madrid'de gösteri düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement