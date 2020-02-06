Batı Şeria'da 1 İsrail askeri yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da 1 İsrail askeri yaralandı - Son Dakika

Batı Şeria'da 1 İsrail askeri yaralandı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin vurularak hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Batı Şeria'da 1 İsrail askeri yaralandı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin vurularak hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da silahlı saldırı yaşandı, olay soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise Ramallah'a yakın yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında bir araçtan çevredekilere ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateşte bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Trump'ın sözde barış planını ilanının ardından bölgede gerginlik arttı

İsrail askerleri dün Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto eden 17 yaşındaki Filistinli bir genci vurarak şehit etmişti.

Bu sabah da yine Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri polis 2 Filistinli İsrail güçlerince şehit edilmişti.

Batı Kudüs'te ise sabahın erken saatlerinde düzenlenen araçlı saldırıda biri ağır 12 İsrail askeri yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıda kullanılan araç Beyt Cala beldesinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde de açılan ateş sonucu bir İsrail polisi hafif şekilde yaralanmıştı.

Ateş açan ve İsrail vatandaşı olduğu belirtilen Filistinli, İsrail polisince vurularak öldürülmüştü

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlandığı öne sürülen sözde barış planını açıklamıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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