Batı Şeria'da 8. Uluslararası Filistin Maratonu düzenlendi - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde düzenlenen 8. Uluslararası Filistin Maratonu'na katılanlar İsrail işgaline dikkati çekmek için koştu.

Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı Cibril er-Rucub, maraton başlamadan önce konuşma yaptı.

Rucub, maratonun tüm dünyaya işgale karşı koymak için bir mesaj taşıdığını söyleyerek, "Filistin halkının karşı karşıya olduğu etnik temizlik tezahürlerine son verme zamanının geldiğini" dile getirdi.

Başkan Rucub, "87 ülkeden 10 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen bu yarış, Filistin topraklarında özgürce yaşama ve özgürce hareket etme hakkımızın olduğu mesajını veriyor." dedi.

Maraton Müdürü İtidal Abdulgani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hareket Özgürlüğü Hakkı" sloganıyla düzenlenen maratona Filistin'deki yaklaşık 500 yabancı temsilcilik ve konsolosluk dahil dünyanın dört bir yanından yaklaşık 10 bin atletin katıldığını belirtti.

Katılımcıların yarısını kadınların oluşturduğunu aktaran Abdulgani, katılımcıların 1150'sinin yabancı, 500'ünün Filistin'deki yabancı temsilcilik ve konsolosluklardan geri kalanının ise Filistinli olduğunu ifade etti.

Abdulgani, İsrail'in Ürdün, Lübnan ve Gazze Şeridi'nden maratona katılmak isteyen koşuculara giriş izni vermediğini kaydetti.

Maratona katılanlar, 42 kilometrelik parkurun dışında, 21, 10 ve 15 kilometrelik aile parkurlarında koşma fırsatı buldu.

Filistinliler için özgürlük çağrısının yapıldığı pankartlar taşıyan koşucular, İsrail'in Filistinlilerin hareket hakkına yönelik kısıtlamalarına dikkati çekmek için İsrail'in inşa ettiği "Ayrım Duvarı"nın yakınından geçti.

Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff da etkinliğe katılanlar arasındaydı.