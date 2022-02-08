Üye Girişi
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da "İsrail'in yıkım tehdidiyle" karşı karşıya - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da "İsrail'in yıkım tehdidiyle" karşı karşıya

08.02.2022 14:02

Filistinli aktivistler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da, bedevilerin yaşadığı bölgede geçen hafta inşa edilen prefabrik Ayn Samiye İlkokulu, tıpkı diğer yapılar gibi İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Filistinli aktivistler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da, bedevilerin yaşadığı bölgede geçen hafta inşa edilen prefabrik Ayn Samiye İlkokulu, tıpkı diğer yapılar gibi İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ramallah'ın doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde kısıtlı imkanlarla kurulan prefabrik okulun düzenlemeleri henüz tamamlanmadan, İsrail otoritesi tarafından yıkılmasından korkuluyor.

İlkokulun bulunduğu ve bedevilerin yaşadığı bölgeyi insansız hava araçlarıyla denetleyen İsrail güçleri, okulun inşaatının tamamlanmasına izin vermiyor. Yıkılmasından endişe edilen okul, su, elektrik gibi temel altyapı hizmetlerinin yanı sıra yazı tahtası ve bahçe düzenlemesinden mahrum durumda.

İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Prefabrik, İsrail, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da 'İsrail'in yıkım tehdidiyle' karşı karşıya - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da "İsrail'in yıkım tehdidiyle" karşı karşıya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement