İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitimler kurumları da "İsrail'in yıkım tehdidiyle" karşı karşıya - Son Dakika

Filistinli aktivistler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da, bedevilerin yaşadığı bölgede geçen hafta inşa edilen prefabrik Ayn Samiye İlkokulu, tıpkı diğer yapılar gibi İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ramallah'ın doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde kısıtlı imkanlarla kurulan prefabrik okulun düzenlemeleri henüz tamamlanmadan, İsrail otoritesi tarafından yıkılmasından korkuluyor.

İlkokulun bulunduğu ve bedevilerin yaşadığı bölgeyi insansız hava araçlarıyla denetleyen İsrail güçleri, okulun inşaatının tamamlanmasına izin vermiyor. Yıkılmasından endişe edilen okul, su, elektrik gibi temel altyapı hizmetlerinin yanı sıra yazı tahtası ve bahçe düzenlemesinden mahrum durumda.