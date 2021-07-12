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Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı - Son Dakika

Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı

12.07.2021 11:50

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çıkan arbedede 6 Filistinli yaralanırken, 5 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çıkan arbedede 6 Filistinli yaralanırken, 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde Jabal Ebu Dhheir ve El-Jabariyyaat mahallelerine gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinlinin cep telefonlarına el koymalarının ardından arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinlere gerçek mermi ile saldırırken 6 Filistinli yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Cenin kentindeki hastaneye kaldırıldı. İsrail güçleri tarafından açılan yoğun ateş nedeniyle mahalledeki Filistin Sivil Savunma (PCD) tesisine ve 4 aracına zarar verildi. Arbede de 5 Filistinlinin göz altına alındığı da öğrenildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı
Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı
Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı
Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı

Batı Şeria, Arbede, İsrail, İşgal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batı Şeria'da arbede: 6 yaralı - Son Dakika


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